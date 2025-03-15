Bina sakinleri, deprem sonrası ilk incelemelerde binalarının ağır hasarlı olarak kayıtlara geçtiğini, ancak daha sonra TOKİ’nin itibarını korumak amacıyla binanın orta hasarlıya çevrildiğini öne sürdü. Açılan dava sonucunda Adıyaman İdare Mahkemesi ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin uzman raporlarına dayanarak binanın ağır hasarlı olduğunu ve yıkılması gerektiğini tespit ettiği, ancak TOKİ’nin bu kararı uygulamadığı ifade edildi.

"TOKİ Mahkeme Kararını Tanımıyor, Can Güvenliğimiz Tehlikede"

Bina sakinleri adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, Musalla Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarından tüm birikimlerimizle bir yuva satın almış kişileriz. Ancak 6 Şubat depreminde G10 blok ağır hasar aldı ve bu ilk tespitlerde resmi kayıtlara geçti. Daha sonra TOKİ'nin itibarını korumak için bina orta hasarlı olarak gösterildi. Mahkeme sürecinde uzman raporları, binanın ağır hasarlı olduğunu ve yıkılması gerektiğini ortaya koydu. Hem Adıyaman İdare Mahkemesi hem de Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi bu kararı onayladı. 17 Ocak 2025 tarihinde kesinleşen mahkeme kararına rağmen TOKİ, bu binayı yıkmayı reddediyor ve bizi ağır hasarlı bir binada yaşamaya zorluyor.”

"TOKİ Yetkilileri Bizi Görmezden Geliyor"

Depremde büyük kayıplar veren Adıyaman halkının halen mağdur edildiğini belirten bina sakinleri, yetkililere çağrıda bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sesleniyoruz. TOKİ yetkilileri bizleri görmezden geliyor, mahkeme kararına rağmen evlerimizi yıkıp yeniden yapmamakta ısrar ediyor. Bizleri ölümle burun buruna yaşamak zorunda bırakıyorlar. Yetkililerin TOKİ’ye gerekli talimatı vermesini istiyoruz. Tek isteğimiz, hakkımız olan güvenli ve yaşanılabilir konutlara kavuşmak."

Bina sakinleri, hukuki süreç tamamlanmasına rağmen kararın uygulanmamasının kendilerini tedirgin ettiğini ve olası bir artçı depremde binanın çökme riskinin çok yüksek olduğunu belirterek bir an önce yıkım ve yeniden inşa sürecinin başlatılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Kaynak : PHA