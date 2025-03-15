Cevheri, 2024 yılı çalışmalarını ve 2025 yılı projelerini değerlendirerek, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar birçok alanda yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Şanlıurfa, Türkiye’de Nüfusu En Hızlı Artan İl

Milletvekili Cevheri, Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 2023 yılında Türkiye genelinde nüfus artışının 92 bin kişi olduğunu, ancak sadece Şanlıurfa’nın 43 bin kişilik nüfus artışıyla ilk sırada yer aldığını belirtti.

Bu artışla birlikte Şanlıurfa’nın milletvekili sayısının 15’e çıktığını ifade eden Cevheri, şehrin tarım ve hayvancılık potansiyeliyle birlikte ekonomik anlamda da büyümeye devam ettiğini söyledi.

Eğitimde Önemli Yatırımlar Yapıldı

Şanlıurfa’nın hızla büyüyen nüfusuna eğitim alanında yapılan yatırımlarla yanıt verildiğini ifade eden Cevheri, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından 2024’te 20 bin öğretmen atamasının yüzde 25’inin Şanlıurfa’ya yapıldığını belirtti.

"Türkiye genelinde yapılan 20 bin atamanın 5 bin 5’i Şanlıurfa’ya yapıldı. Bu da Şanlıurfa'nın eğitimdeki ihtiyaçlarını gidermek adına büyük bir adım oldu."

Cevheri ayrıca, okul ihtiyacının karşılanması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni okul yapımı için arsa üretilmesini şart koştuğunu, bu nedenle Şanlıurfa’daki arsa üretim çalışmalarının hızlandığını söyledi.

Sağlıkta Dev Projeler

1700 Yataklı Şehir Hastanesi 2026'da Açılacak

Şanlıurfa’nın sağlık altyapısını güçlendirmek için büyük projeler yürütüldüğünü ifade eden Cevheri, 1700 yatak kapasiteli şehir hastanesinin inşaatının hızla devam ettiğini ve 2026 yılında hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

Bu hastanenin ilave yatak kapasitesine sahip olacağını, ihtiyaç halinde 1700 ek yatak daha eklenebileceğini belirtti.

400 Yataklı Yeni Bir Hastane Planlanıyor

Cevheri, Şehitlik Mahallesi’nde, eski Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nin yerine 400 yataklı yeni bir hastane inşaatının planlandığını söyledi.

Bunun yanında OSM Hastanesi içerisinde bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin yatırım programına alındığını ifade etti. Tüm ilçelerde modern hastanelerin yapımına devam edildiğini vurguladı.

Şanlıurfa’nın Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor

Şanlıurfa’nın İpekyolu üzerinde yer alan stratejik bir şehir olduğunu belirten Cevheri, şehrin ana yolları ve çevre yollarındaki çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Şu anda inşaatı devam eden yollar arasında şunlar yer alıyor:

Şanlıurfa-Hilvan-Siverek Yolu

Viranşehir Çevre Yolu

Şanlıurfa-Suruç Organize Sanayi Bölgesi Yolu

Birecik-Şanlıurfa Yolu

Cevheri, Birecik Köprüsü’nün yanına yeni bir köprü inşasının yatırım programına alındığını ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacağını söyledi.

Ayrıca, Basra Körfezi’nden Avrupa’ya ulaşımı hızlandıracak Kalkınma Yolu Projesi’nin Şanlıurfa’dan geçeceğini, bunun da bölgeye yeni ekonomik fırsatlar yaratacağını belirtti.

"Bu proje, dünya ticaret yollarında devrim niteliğinde olacak. Avrupa’dan Hindistan ve Çin’e ulaşım süresini büyük ölçüde kısaltacak ve Şanlıurfa’nın ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak."

Şanlıurfa, Turizmde Bölgenin En Önemli Merkezi Olacak

Şanlıurfa’nın tarım ve sanayi alanındaki büyümesinin yanı sıra turizmde de önemli bir merkez olacağını belirten Cevheri, Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer arkeolojik alanlarda yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

"Şanlıurfa’yı hem dini turizm hem de kültürel turizm açısından bir merkez haline getirmeliyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda önemli destekler veriyor. Alan yönetimi kanun teklifimizi hazırladık ve tarihi yerlerimizin korunmasını sağlayacağız."

Yeni Organize Sanayi Bölgeleri ve Yatırımlar

Şanlıurfa, sanayi alanında da büyümeye devam ediyor. Cevheri, kentin hızla sanayileşmesi için yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulduğunu belirtti.

"Türkiye’nin en büyük Besi OSB’si Şanlıurfa’da yer alıyor. 8600 dönümlük alan üzerine kurulu olan bu OSB’de 532 işletme yer alıyor. 150’den fazla işletme faaliyete geçti ve üretime devam ediyor."

Şanlıurfa’da 4. OSB’nin tamamen dolduğunu, 5. ve 6. OSB için çalışmaların sürdüğünü, ayrıca Gıda OSB’nin kurulacağını söyledi.

Sanayinin büyümesiyle birlikte kentte istihdamın artacağını, yeni iş fırsatlarının oluşacağını ifade eden Cevheri, şehrin ekonomik potansiyelinin arttığını belirtti.

“Şanlıurfa Ortadoğu’nun Cazibe Merkezi Olacak”

Cevheri, Şanlıurfa’nın sahip olduğu ekonomik, kültürel ve coğrafi avantajlarla Ortadoğu’nun en önemli şehirlerinden biri olacağını belirtti.

"Şanlıurfa, tarımı, sanayisi, turizmi ve ticaret yolları üzerindeki konumuyla büyük bir cazibe merkezi olacak. Kalkınma projeleri, sağlık ve eğitim yatırımlarıyla 21. yüzyıla güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz."

Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olarak büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Cevheri, bölge halkı için yeni yatırım ve projelerin devam edeceğini söyledi.

"Biz Şanlıurfalılarla iç içeyiz. Onların bize verdiği emaneti en iyi şekilde değerlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şanlıurfa’mızı daha da ileri taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak : PHA