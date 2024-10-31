İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde tamamlanan Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, ziyaretçi sayısı, yatırımcı görüşmeleri ve uluslararası katılım açısından rekorlarla kapanırken, 1 milyar doların üzerinde iş hacmi yaratması beklenen anlaşmalara da sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 17-20 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşen 22. Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nda ziyaretçi sayısı, yatırımcı görüşmeleri ve uluslararası katılım açısından rekorlarla kapanırken, 1 milyar doların üzerinde iş hacmi yaratması beklenen anlaşmalara da sahne oldu.

4 GÜNDE 60.000'İN ÜZERİNDE YATIRIMCI

Toplamda 30 bin 723 ziyaretçi ile güçlü bir buluşma noktası olan fuar, bin 927 yabancı ziyaretçi ile global anlamda da yoğun ilgiyle karşılaştı. 200’den fazla marka ile iş birliği fırsatları sunan fuar, 35 farklı ülkeden gelen ziyaretçiler sayesinde Türkiye'nin uluslararası iş ağına daha da entegre olmasını sağladı. Katılımcı markaların geri bildirimlerine göre, fuar boyunca gerçekleşen yatırımcı görüşmelerinin sayısı 60 bini aştı.

Bayim Olur musun? 2024’te yaratılan sinerji, fuar sonrası birkaç ay içinde sonuçlanacak anlaşmalarla birlikte, 1 milyar doların üzerinde bir iş hacmi sağladı.