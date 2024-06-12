"Mücadelede Set Vermedik"

Hong Kong Coliseum'da oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, ilk iki seti 25-17’lik skorlarla kazanarak üstünlüğünü ortaya koydu. Maçın üçüncü setinde de rakibini aynı skorla 25-17 mağlup eden milli takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

"Finallere Katılma Hedefi"

Türkiye, bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak. Şimdiye kadar oynanan 9 maçta 7 galibiyet elde eden Filenin Sultanları, 3 hafta sonunda ilk 8’de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

"VNL Üçüncü ve Son Hafta Maç Programı"

Milli takımın, VNL’in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı ise şu şekilde:

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin - Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye - Brezilya

Filenin Sultanları’nın performansı, VNL’de finallere kalma yolunda büyük bir önem taşıyor. Tüm Türkiye, milli takımın başarısını heyecanla takip ediyor.

Kaynak : PHA