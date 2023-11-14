Evet maalesef bu sonradan görme görgüsüzler ; Din, İman, Umre, Devlet, Millet ve Bayrak gibi Milletimizin kutsallarını yoğun bir biçimde istismar ediyorlar.

Kirli, yalan dolandan ibaret olan çirkef hayatlarını Milletin İMAN ve İNANÇ değerleri ile örtmeye çalışıyorlar.

İstisnasız hepsi Umreye gitmiş ve utanmadan sıkılmadan hem kutsal topraklardaki bu pozlarını hem de açık saçık müstehcen pozlarını boy boy sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

TV ekranlarında , sosyal medyada her gün yeni bir “Görgüsüzle” tanışıyoruz. Anlaşılan daha bir çok “Dilan POLAT”lar varmış.

“Şülemsi”ler, Rabia TOPRAK’lar, Özlem ÖZ’ler…

Öncelikle şu konunun altını çizelim;

Elbette ki “Güzellik merkezleri” de hayatımızın bir gerçeğidir ve elbette ki bu tür yerleri açmak suç da değil ayıp da değil.

Namusuyla, şerefiyle, alınteri dökerek, gizli kapaklı işler çevirmeden sadece işini yapan, devletine kuruşu kuruşuna vergisini ödeyen herkes değerlidir baştacıdır.

Devlete düşen, 3-5 sene öncesine kadar zar zor geçinip sıradan bir hayatları varken, bugün ise akılalmaz bir servet sahibi olan;

Özellikle sosyal medyada her türlü görgüsüzlüğü sergileyenlerden başlamak üzere bu işleri yapanları büyük bir ciddiyet ve titizlikle araştırıp yanlış işlere bulaşanları tespit edip gereğini yapmalıdır.

Cezai sorumlulukları neyse zaten yargı gereğini yapar.

Ayrıca çok önemli bir durum daha var ;

Sonuçta Devlet bir şekilde (vergiden dolayı) bunların ortağıdır. MİLLET adına bu “ortaklarını” titizlikle takip edip kendi alacağını tahsil etmek zorundadır.

Mithat SOLGUN