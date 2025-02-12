“Ekonomik Kriz ve Yoksulluk Erken Seçimi Kaçınılmaz Kılıyor”

Türkiye’de ekonomik krizin giderek derinleştiğini belirten Erbakan, halkın içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi:

Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı.

Kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 6,5 milyona ulaştı.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhuriyet altını, asgari ücretten daha pahalı hale geldi.

Erbakan, "Halkın yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Erken seçimin hemen bu sonbaharda olması lazım” diyerek seçim çağrısında bulundu.

“AK Parti Faize 598 Milyar Dolar Ödedi”

Ekonomik politikaları sert sözlerle eleştiren Erbakan, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar toplam 598 milyar dolar faiz ödediğini vurguladı. Orta vadeli program kapsamında, önümüzdeki üç yılda 151 milyar dolar daha faiz ödeneceğini belirten Erbakan, 2028 yılına kadar toplam 750 milyar dolarlık faiz ödemesiyle hükümetin ‘faiz şampiyonu’ olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Bu rakamın, asgari ücretli 10 milyon kişiye 12 ay boyunca fazladan 16 bin lira ödeme yapabilecek büyüklükte olduğunu ifade eden Erbakan, hükümetin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi.

“Erken Seçim Bu Sonbaharda Olmalı”

Erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erbakan, hükümetin anayasa değişikliği yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2028’de tekrar aday olmasını sağlamaya çalıştığını belirtti. Ancak bu değişikliğin gerçekleşmemesi durumunda, seçimlerin 2027’de yapılabileceğini söyledi.

Erbakan, "Halkın ekonomik durumu, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ve yapılan anketlere bakıldığında, erken seçimin bir an önce yapılması faydalı olacaktır” ifadelerini kullanarak, seçim tarihinin sonbahara çekilmesi gerektiğini savundu.

“İsrail ile Tüm Diplomatik İlişkiler Sıfırlanmalı”

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı hükümetin politikasını da eleştiren Erbakan, Türkiye’nin İsrail’e karşı daha sert adımlar atması gerektiğini söyledi.

"İsrail’i korumak için kullanılan Kürecik Radar Üssü kapatılmalı."

"İncirlik Üssü ABD ve NATO çıkarları doğrultusunda kullanılıyor, Türkiye’nin ulusal güvenliği için kapatılmalı."

"Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden İsrail’e petrol akışı sağlanıyor, bu durdurulmalı."

Erbakan, hükümetin sadece sözlü tepki vermek yerine somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

“Yargı, Siyaseti Dizayn Etmeye Çalışıyor”

Son dönemde yaşanan gözaltı süreçleriyle ilgili de konuşan Erbakan, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmaların siyasi olduğunu belirten Erbakan,

Genel Başkanların apar topar gözaltına alınmasının yurt içinde ve yurt dışında tepkiyle karşılandığını ifade etti.

Erbakan, hukukun bağımsız olması gerektiğini ve siyasi operasyonlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Erbakan’dan Erken Seçim Çağrısı ve Ekonomik Uyarılar

Fatih Erbakan’ın açıklamaları, erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken, hükümetin faiz politikaları ve halkın geçim sıkıntısı gündemin ilk sırasına oturdu.

Erken seçim konusunda hükümetin nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İsrail ile ilişkiler, yargı süreçleri ve anayasa değişikliği konuları da siyaset arenasında kritik başlıklar olarak öne çıkıyor.

Erbakan’ın erken seçim çağrısı ve hükümete yönelik eleştirileri, siyasi dengeleri nasıl etkileyecek sorusu, önümüzdeki süreçte daha fazla tartışılacak gibi görünüyor.

Kaynak : PHA