Erbakan, bu öneriyi "milletimizin terörle mücadelesine ve şehitlerimizin aziz hatırasına ağır bir darbe" olarak nitelendirdi ve böyle bir teklifin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Erbakan: "Milletimizin Mücadelesine Ağır Darbe"

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin Öcalan ile ilgili açıklamasına sert ifadelerle karşılık verdi. Erbakan, "Devlet Bahçeli’nin, terörist başı Abdullah Öcalan’ın İstiklal Harbimizi yürütmüş olan TBMM’de konuşmasına yönelik teklifi, milletimizin terörle mücadelesine ve şehitlerimizin aziz hatırasına ağır bir darbedir. Böyle bir şey teklif değil, tahayyül dahi edilemez" diyerek Bahçeli’nin önerisinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Tartışmalar Sürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar, siyaset sahnesinde geniş yankı uyandırdı. Bu açıklama, bazı siyasi partilerden destek bulurken, bazı kesimler tarafından da eleştirildi. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Bahçeli’nin teklifine karşı çıkarak, özellikle terörle mücadele konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Muhatap Terörist Elebaşı Olamaz"

Fatih Erbakan, Kürt halkının temsilcisinin terör örgütü lideri değil, demokratik yollarla seçilmiş siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşları olması gerektiğini ifade etti. Erbakan, "Eğer bir muhatap aranıyorsa, Kürt halkının temsilcisi terörist elebaşı değil; siyasi partiler, STK’lar, kanaat önderleri ve bölgedeki vatandaşlarımızdır" diyerek, barış ve birlik çağrısı yaptı.

"Teröre Asla Taviz Verilmeyecek"

Erbakan, açıklamasında Türkiye'nin teröre karşı kararlı duruşunu sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır" dedi.

Kaynak : PHA