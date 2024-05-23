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Besni Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir ihbar alan Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.B'nin tek katlı evinin önünü kenevir bahçesine çevirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada çevresi tuğlalarla örülmüş 365 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler muhafaza altına alınırken A.B gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, 365 kök Hint keneviri İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edildi.

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