“Esnafın Hakkını Savunmak İçin Yanınızdayım”

Adıyamanlı esnafın karşı karşıya olduğu sıkıntılara dikkat çeken Erkan Çimenden, "Kira günü geldiğinde derin bir nefes alamayan, ustasının haftalığını ve sigortasını ödemeden huzur bulamayan esnafın hakkını savunmak için yanınızdayım" diyerek, esnafın yaşadığı ekonomik zorlukları dile getirdi. Çimenden, esnafın yalnızca sorunlarını konuşmakla kalmayıp, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirecek bir platformda bir araya gelmeleri gerektiğini vurguladı.

"Toplantının Gündemi: Çözüm Arayışı ve Adıyaman Esnafı"

Erkan Çimenden, 30 Kasım 2024 tarihinde sona erecek mücbir sebep süresinin uzatılması talebiyle bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Ancak toplantının yalnızca bu konuyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Çimenden, Adıyaman esnafının birikmiş birçok sorunu bulunduğunu ve bunların çözülmesi için güçlü bir sesle harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

"Adıyaman’da 45 Bin Konut ve Esnafın Rolü"

Çimenden, Adıyaman’ın gelişim sürecinde önemli bir yer tutan 45 bin konut inşaatı projelerine de değindi. Bu projelerde Adıyamanlı esnafın daha fazla yer alması gerektiğini savunan Çimenden, "Bu devasa projelerde biz neden daha fazla yer alamıyoruz? Adıyamanlı ustaların, sanatkârların ve esnafların alın teri neden bu projelere yansımıyor?" diyerek, esnafın projelerdeki payının arttırılması gerektiğini söyledi.

"Karma Sitesi Sorunu ve Esnafın Gelişememesi"

Çimenden, Adıyaman’daki karma sitesi projesindeki belirsizlik ve gecikmelerin esnafın önünü tıkadığını belirtti. Esnafın neden gelişemediğini sorgulayan Çimenden, bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

“TOKİ, 2 Bin Dükkanlık Bir Siteyi Yapamayacak mı?”

Adıyaman’a 45 bin konut inşa edilmesinin yanı sıra, TOKİ’nin 2 bin dükkanlık bir ticaret kompleksi yapması gerektiğini belirten Çimenden, "Adıyaman’ın böyle bir komplekse acilen ihtiyacı var" dedi. Bu konunun esnaf için çok önemli olduğunu vurgulayan Çimenden, “Adıyamanlı esnafı olarak artık geride kalmak istemiyoruz” diyerek, şehrin ekonomik kalkınmasında esnafın söz sahibi olma talebini dile getirdi.

"Birlikte Güçlü Bir Ses: Adıyaman Esnafı İçin Çözüm"

Erkan Çimenden, toplantıların sadece sorunları gündeme getirmek değil, çözüm arayışı için bir fırsat olacağını belirterek, “Hep birlikte, güçlü bir sesle sorunlarımızı dile getirelim ve Adıyaman esnafının hak ettiği yere ulaşması için adımlar atalım” diyerek, esnafın geleceği için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA