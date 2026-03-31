Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde yaptığı konuşmada, veri çağında egemenlik anlayışının köklü bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı. Erdoğan, siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenliğin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, bu unsurların birbirini tamamlayan bir bütün olduğunu ifade etti.

'5G Türkiye İçin Yeni Bir Sayfa Açacak'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G teknolojisinin Türkiye için stratejik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, 'Türkiye'nin önünde iletişimin yanı sıra ulaştırmadan sağlığa, tarımdan üretime, ekonomiden eğitime kadar geniş bir alanda yepyeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

'Egemenlik Artık Sadece Coğrafya ile Sınırlı Değil'

Konuşmasında değişen küresel dengelere işaret eden Erdoğan, klasik egemenlik anlayışının dönüşüm geçirdiğini şu sözlerle ifade etti:

'Günümüz dünyasında egemenlik coğrafya temelli, fiziki ve sadece belirli bir toprak parçası ile sınırlı olmaktan çıkmıştır. Küresel güç rekabetinin sertleştiği bu dönemde teknoloji ve dijitalleşme alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler, klasik anlamdaki egemenlik mefhumunu aşındırmıştır.'

'Siber Güvenlik ve Veri Yönetimi Kritik Öneme Sahip'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü bir devlet olmanın yolunun teknolojik kapasiteden geçtiğini belirterek siber güvenliğe özel vurgu yaptı:

'Artık güçlü olmak, caydırıcı olmak, dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız, bir defa siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak, siber teknolojinizi geliştirmek zorundasınız.'

Verinin stratejik önemine de değinen Erdoğan, 'Verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, katma değere dönüştürülmesi ve en önemlisi veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır' ifadelerini kullandı.

'Bölgesel Çatışmalar Siber Güvenliğin Önemini Gösterdi'

Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, siber güvenliğin sahadaki etkisine dikkat çekti:

'Özellikle son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar, siber güvenliğin önemini hepimize bir kez daha göstermiştir.'

'Egemenlikte Zafiyet Uyarısı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında egemenliğin farklı boyutlarının bir bütün olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

'İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Tam tersine bunlar birbirinin tamamlayıcı -eskilerin ifadesiyle- mütemmim cüzüdür.'

Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, hava sahanızı koruduğunuz ölçüde siber vatanınızı ve bunun ayrılmaz parçası olan verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zafiyet var demektir.'

Kaynak : PERRE