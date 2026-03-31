Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden kurulan canlı bağlantı ile Mardin’deki programa katıldı. Program, 5G teknolojisinin tanıtımı kapsamında gerçekleştirildi.
Artuklu’da Program Düzenlendi
Mardin’in Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, bağlantı aracılığıyla yetkililer arasında görüşme sağlandı.
Protokol Katılım Gösterdi
Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un yanı sıra Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler katıldı.
5G Teknolojisi Tanıtıldı
Gerçekleştirilen programda 5G teknolojisinin kullanımına ilişkin süreç ele alındı. Türkiye genelinde yeni nesil iletişim altyapısına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.