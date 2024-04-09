Erbakan, Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e yönelik kısıtlama kararı sonrası yaptığı açıklamada; bu kararın, Gazze'deki katliamın ardından alınmış bir karar olduğunu belirterek, "Bu karar 35 bin masum insan katledildikten sonra alınmış, son derece geç kalınmış bir karardır" ifadelerini kullandı.

Erbakan açıklamasında, Türkiye'den İsrail'e sevk edilen bazı maddelerde kısıtlamaya gidilmesi, Türk halkının bu konudaki hassasiyetini ve haklılığını gözler önüne serdiğini ifade ederken, kısıtlamaların daha fazla arttırılması gerektiğine de dikkat çekti. Erbakan, bu kararın yeterli olmadığını vurguladı.

Özellikle Gazze katliamlarında kullanılan uçak benzininin Türkiye'den gönderilmiş olmasının büyük bir felaket olduğunu belirten Erbakan, Ticaret Bakanlığı'nın alınan kararın önemini vurguladı. Ancak geç kalınmış bir karar olduğunu ifade etti.

Erbakan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları arttırması gerektiğini ve bu kısıtlamaların diğer ticari alanlarda da uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin İsrail'e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Erbakan, Türkiye'nin öncülüğünde D-8 ülkeleriyle acil bir toplantı yapılması ve İsrail'e karşı kapsamlı önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ilımlı İslam" kavramının sözcülüğünü iade etmesi gerektiğini belirtti.

Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan soykırım karşısında ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’ başta olmak üzere, Türkiye’den İsrail’e sevk edilen 54 maddeye kısıtlama getirilmesi bugüne kadar çocuk katili Siyonist rejim ile yapılan ticaretin boyutunu, olayın vehametini açıkça gözler önüne sermiştir. Aziz milletimizin bu konudaki hassasiyetinde ne kadar haklı olduğu görülmüştür.

Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’nın Türkiye’den gönderilmiş olması tam bir felakettir. Diğer taraftan bu karar 35 bin masum insan katledildikten sonra alınmış, son derece geç kalınmış bir karardır.

Hükümet’in sadece bu ilan edilen 54 madde ile yetinmeyip, diğer tüm ticari alanlarda da İsrail’e yönelik kısıtlama getirmesi, İsrail’i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ve İncirlik Üssü üzerinden İsrail’e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir.

Türkiye öncülüğünde D-8 ülkeleriyle acil olağanüstü toplantı yapılarak İsrail’e yönelik kapsamlı önleyici tedbirlerin alınması da sağlanmalıdır. Bütün bunlarla birlikte, 2004 yılının Haziran ayında ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde ABD'nin, 'Genişletilmiş Büyük Ortadoğu' projesi kapsamında ortaya koyduğu: ‘Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı ve “Ilımlı İslam” kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur.”

Kaynak : PHA