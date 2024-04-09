Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, Ramazan Bayramı vesilesiyle gençlerle bir araya gelerek camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Ertürk, yapılan bu faaliyetin camilerin temizliğine önem verilmesinin yanı sıra gençler arasındaki dayanışmayı ve toplumsal sorumluluğu artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Temizlik çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde camilerin manevi atmosferine katkı sağladığını vurgulayan Ertürk, gençlerin bu tür faaliyetlerle topluma pozitif katkılar sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, Adıyaman'daki tüm camilerin temizlik çalışmalarının tamamlanmış olmasının, bayram boyunca ibadet edecek olan vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda namaz kılmasını sağlayacağını belirtti.

Ülkü Ocakları'nın bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle gençleri toplumsal hizmete teşvik ettiği ve toplumla bütünleşmelerini sağladığı da önemli bir ayrıntı olarak öne çıkartıldı.

Kaynak : PHA