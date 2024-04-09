Aziz milletimizin kendisine duyduğu güvene layık olabilmek için dünyanın en zor coğrafyasında, oldukça meşakkatli bir görev alarak bu sorumluluğu büyük bir fedakârlıkla sürdüren Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 179’uncu yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarının “10 Nisan Polis Günü”nü kutluyorum.

Şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları her koşulda en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere ayak uydurmak için en iyi atılımları yaparak dünyada ortaya çıkan gelişmeler ışığında milletimizin değişen beklentilerine cevap vermek için kendini sürekli yenilemektedir.

Bu bağlamda, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü zorluğa göğüs gören emniyet teşkilatımız, yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevlerini bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla en iyi şekilde devam ettirecektir.

Özellikle yaşanmış olduğumuz deprem felaketinde güvenliğin dışında Adıyamanlı vatandaşlarımızla ele ele verip arama kurtarma çalışmalarına katılarak ortaya koydukları özverili çalışmaları dolayısıyla Polis Teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin birliği ve bütünlüğü ile kutsal vatan toprakları uğruna şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Kaynak : PHA