Engin Doğan, “Ülkemizde gençler işsizlikle, yükselen fiyatlarla ve geçim zorluklarıyla boğuşuyor. Böyle bir ortamda çocuk sahibi olmayı düşünmemek doğal bir sonuçtur. Ekonomik sorunlar doğrudan ailelerin kararlarını etkiliyor. Bu gerçekleri inkar etmek, sorumluluktan kaçmaktır” dedi.



“Doğum hızındaki azalma sadece bir istatistik değil, ekonomik koşulların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin göstergesidir. Hükümet, sorunların üstünü örtmek yerine, gençlerin ve ailelerin yaşadığı sıkıntıları çözmek için somut adımlar atmalıdır” diye konuştu.



“Sosyal Destek ve Ekonomik İstikrar Şart”



“Gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için ekonomik istikrar sağlanmalı, sosyal destek programları artırılmalıdır. Ancak bu şekilde ailelerin çocuk sahibi olma konusundaki kaygıları azaltılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, gençlerin ve ailelerin yanında durmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği için ekonomiyi ve sosyal politikaları güçlendirmek en öncelikli görevimizdir” diyerek sözlerini tamamladı.