Güler, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin netleştiğini ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarının belli olduğunu açıkladı. “Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar 200 milyon TL’dir,” dedi. Bu düzenleme ile 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya yükselmiş olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 Temmuz 2024’ten itibaren ödenmeye başlanacak Temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zam alacak. Bu zam kök maaşlara yansıtıldı ve kök maaşlardan ortaya çıkan fark, hazine desteğiyle tamamlanacak.

"Yurtdışına Çıkış Harcı 500 TL Oldu"

Abdullah Güler, yurtdışına çıkış harcının 500 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca, kısa vadeli prim oranının yüzde 2’den yüzde 2,25’e çıkarıldığını ve başkasına ait POS cihazını ya da IBAN’ını kullananlara yönelik cezanın artacağını belirtti.

"Emekliler 15 Bin TL Seyyanen Zam Talep Ediyor"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 8 Haziran 2024’te emeklilere seyyanen zam çağrısı yaparak, 15 bin TL seyyanen zam beklediklerini belirtti. Ergün, enflasyon oranları, büyüme payı ve zam beklentisinin arttığını vurgulayarak, hükümetin adil bir zam ve ikramiye artışı yapmasını beklediklerini söyledi.

Ergün, daha önce verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın emeklilere yansımadığını belirtti ve “Hem yüzde 5,7’lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen 8 bin 77 liralık zammı düşündüğümüzde, hak edilmiş seyyanen zam 12 bin lira” diye konuştu. Ergün, 2023 yılının 8 bin 77 lirasının bu yıl aynı miktarda yansımayacağını söyleyerek, “Emeklinin seyyanen zam beklentisi 15 bin lira” dedi.

"Aylık Bağlama Sistemi Değişmeli"

Ergün, aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı ve “Aylık bağlama oranı yüzde 70’ten yüzde 35’lere indi. Emeklinin çok ciddi kaybı var. Bu parametreler değişmeli” dedi.

* En Düşük Emekli Maaşı: 12 bin 500 TL

* Yurtdışına Çıkış Harcı: 500 TL

* Bütçeye Maliyeti: 33 milyar 200 milyon TL

* SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 24,73 oranında zam alacak

* TÜED Talebi: 15 bin TL seyyanen zam

* Aylık Bağlama Sistemi: Değişiklik gerekliliği vurgulandı

Kaynak : PHA