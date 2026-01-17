Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, il teşkilatının tam katılımıyla gerçekleştirilen İl Divan Kurulu Toplantısı'nda, teşkilat çalışmalarını değerlendirdi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirledi.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Toplantıda, Adıyaman'ın temel sorunları detaylı şekilde ele alınırken, çözüm önerileri ve öncelikli çalışmalar masaya yatırıldı. Teşkilat üyeleri, saha çalışmaları, örgütlenme süreci ve Adıyaman'ın geleceğine yönelik stratejiler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Adıyaman için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Birlik, beraberlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalarımızda, ilimizin sorunlarını masaya yatırdık, çözüm yollarını değerlendirdik. Alınan kararların Adıyaman'ımıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Alsan, toplantıya katılan teşkilat üyelerine teşekkür ederek, Anahtar Parti Adıyaman İl Teşkilatı'nın sahada daha güçlü, daha etkin ve daha organize bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. İl Başkanı, önümüzdeki dönemde kent genelinde temasların artırılacağını, halkla buluşularak sorunlara yerinde çözüm üretilmeye devam edileceğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca, teşkilat üyelerinin saha deneyimleri ve gözlemleri değerlendirildi. İl Başkanı Alsan, kentteki sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yanı sıra, teşkilatın örgütlenme sürecini güçlendirecek planların da detaylı şekilde ele alındığını aktardı.

Kaynak : PERRE