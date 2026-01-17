Bunlar da ilginizi çekebilir

'Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadelerine yer verildi.

İki gün boyunca etkili olması beklenen kar yağıışıyla birlikte yaşanablecek don ve buzlanma olaylarına karşı meteorolojiden uyarıda geldi.Meteoroloji tarafından yapılan bnilgilendirmede;

Kar yağışı yarında devam edecek

Meteorolojiden yapılan bilgilendirmede kent genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının yarında devam edeceği bildirilirken hava sıcaklığının bugün Adıyaman merkezde 0 ila 5 derece arasında değişeceği belirtildi.

