Soğuk havaların iyice etkisini arttırmaya başladığı Adıyaman'da kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteorolojiden yapılan bilgilendirmede kent genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının yarında devam edeceği bildirilirken hava sıcaklığının bugün Adıyaman merkezde 0 ila 5 derece arasında değişeceği belirtildi.
Kar yağışı yarında devam edecek
Yarında devam edeceği açıklanan kar yağışıyla beraber kent genelinde sıcaklığın 0 ila 4 arasında değişmesinin beklendiği açıklandı.
Meteoroloji uyardı
İki gün boyunca etkili olması beklenen kar yağıışıyla birlikte yaşanablecek don ve buzlanma olaylarına karşı meteorolojiden uyarıda geldi.Meteoroloji tarafından yapılan bnilgilendirmede;
'Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadelerine yer verildi.
Kaynak : PERRE