Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandığını açıkladı.

'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Işıkhan, tebliğe ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

SUT'ta özellikli işlemlerde ödeme tutarlarının artırıldığını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemleri,

Acil servis kırmızı alan işlemleri,

Nükleer tıp ve girişimsel hizmetler,

Hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemleri gibi alanlarda ödemelerin yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan ayrıca, hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarının yüzde 20 artırıldığını bildirdi.

Buna ek olarak, safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemelerin geri ödeme kapsamına alındığı, Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın da geri ödeme listesine eklendiği belirtildi.

Kaynak : PERRE