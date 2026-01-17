İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında aranan 17 firari suçlunun 11 ülke ile yürütülen ortak operasyonlar sonucunda yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında, uluslararası seviyede kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 5 kişi Türkiye'ye iade edildi.

Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan makamlarıyla yapılan iş birlikleri sonucu yakalanan şüpheliler arasında İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D. ile B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. bulunuyor.

Firari suçluların yakalandığı ülkeler arasında Belarus, Almanya, Irak, Kırgızistan, Kosova, Yunanistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, İtalya, Gürcistan ve Kuzey Makedonya yer aldı.

Belarus'ta 'Uyuşturucu madde ithal etme' suçundan uluslararası kırmızı difüzyonla aranan İ.F. yakalandı. Almanya'da ise 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan E.T., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan A.B., 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan K.B. ve Ö.V., 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından D.H., 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan M.D. gözaltına alındı.

Irak'ta 'Kasten yaralama' suçundan R.Ö., Kırgızistan'da 'Nitelikli yağma' ve 'Hırsızlık' suçlarından R.Y., Kosova'da 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından M.U., Yunanistan'da 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan O.Y., Bosna Hersek'te 'Kasten öldürme' suçundan İ.D. yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Ulusal seviyede aranan suçlular arasında, 'Mala zarar verme', 'Yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma' suçlarından B.G. Azerbaycan'da, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından M.D. Irak'ta, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan S.T. İtalya'da, 'Dolandırıcılık' ve '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından M.S. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık' suçundan H.M.K. ise Kuzey Makedonya'da yakalandı.

Toplam 17 firari suçlunun yurda getirilmesiyle, yurt dışındaki suçluların adalet önüne çıkarılması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

Kaynak : PERRE