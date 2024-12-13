Jüri Heyeti Birbirinden Lezzetli Tatları Değerlendirdi

Adıyaman Üniversitesi Aşçılık Atölyesi’nde düzenlenen yarışmada, emektar katılımcılar ile aşçılık bölümü öğrencileri eşleştirilerek ikili gruplar halinde yarıştı. Jüri üyeleri arasında ADYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, ADYÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fuat Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve ADYÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğr. Gör. Nevzat Güler yer aldı.

Jüri, katılımcıların yaptığı kebapları lezzet, sunum ve görsellik kriterlerine göre değerlendirdi. Yarışma boyunca heyecan dolu anlar yaşanırken, katılımcılar arasında tatlı bir rekabet hakim oldu.

Yarışmanın Kazananları Belli Oldu

Yarışmanın birincisi, Fatma Öteleş ve Esma Koyuncu’dan oluşan ekip oldu. İkincilik ödülü, Gülsüm Yetiş ve Ayşe Önganer ekibine giderken, üçüncülüğü ise Emine Akar ve Fatma Akar’dan oluşan ekip kazandı.

Dereceye giren yarışmacılara, ödül olarak bıçak seti hediye edildi. Yarışmacılar, ödüllerini protokol üyelerinin elinden alırken, keyifli anlar yaşandı. Kazanan yarışmacılar, hem emek verenlere hem de kendilerine bu fırsatı sunan Adıyaman Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Emeği Geçenlere Teşekkür Belgeleri Verildi

Yarışmanın ardından, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tikbaş, Aşçılık Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Saçıkaralı, Öğr. Gör. Mesut Karaman ve Öğr. Gör. Metin Öztürk’e teşekkür belgeleri takdim edildi. Törene katılan protokol üyeleri, yarışmanın hem eğlenceli hem de lezzet dolu bir etkinlik olarak hafızalarda yer ettiğini belirtti.

"2024 Emekliler Yılı" Etkinlikleri Başarıyla Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Türkiye Yüzyılının Emektarları" projesi kapsamında gerçekleştirilen 2024 Emekliler Yılı etkinlikleri, Adıyaman Üniversitesi’nde farklı alanlardaki etkinliklerle devam etti. Yemek yarışması, bu etkinliklerin final bölümü olarak planlandı. Adıyaman Üniversitesi yetkilileri, etkinliklerin, emektarların bilgi ve tecrübelerinin topluma aktarılması ve sosyal farkındalığın artırılması açısından önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Yarışmaya katılan emekliler, böylesine anlamlı bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, öğrencilere de destek vermekten onur duyduklarını ifade ettiler.

Emektarların Hatıraları "Abuzer Kebabı" Lezzetinde Yaşatıldı

Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenen "2024 Emekliler Yılı" etkinliklerinin yemek yarışması ile sona ermesi, lezzet dolu bir finali beraberinde getirdi. Etkinlik, emeklilerin ve öğrencilerin aynı ekipte yer alarak bilgi ve tecrübelerini paylaşması açısından da dikkat çekti. ADYÜ'nün sosyal farkındalık projeleri çerçevesinde yürütülen bu etkinlik, emektarların bilgi birikimlerini genç nesillere aktardıkları anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA