“Trafik Kazalarında Artık Tek Bir Can Bile Kaybetmek İstemiyoruz”

Kütüphanenin açılış programında konuşan Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, kazalarda yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek, trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Hallaç, "Elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta vefat eden Umut Parlak kardeşimiz adına oluşturulan bu kütüphanenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının devamında hız sınırına dikkat çeken Hallaç, "İlçemizin yerleşim yerlerinde hız sınırının düşük olması gerektiğini vurguluyoruz. Herkesi trafik kurallarına uymaya ve hız sınırına dikkat etmeye davet ediyorum. Artık tek bir insanımızı dahi trafik kazalarında kaybetmek istemiyoruz. Şehir içinde hız limitimize dikkat edelim" ifadelerini kullandı. Başkan Hallaç, Umut Parlak’a Allah’tan rahmet dilerken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Umut Parlak’ın Anısı Gökkuşağı İlkokulu’nda Yaşatılacak

Trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Umut Parlak’ın adı Gökkuşağı İlkokulu’nda açılan kütüphane ile yaşatılacak. Ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından duygu dolu anların yaşandığı açılış töreninde, Umut Parlak’ın isminin eğitimle anılacak olmasının gurur verici olduğu ifade edildi. Kütüphanenin, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırması ve Umut Parlak’ın isminin kalıcı olmasını sağlaması amaçlanıyor.

Trafik Kazalarına Dikkat Çekildi

Açılış töreninde konuşan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Sosyal, hız sınırlarının önemine dikkat çekerek, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti. Kaymakam Sosyal, hız sınırının düşürülmesi ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Törene katılan vatandaşlar da trafik kazalarının önlenmesi için daha fazla bilinçlendirme kampanyasının yapılması gerektiğini ifade etti.

"Umut, Adı Gibi Umut Olacak"

Umut Parlak’ın ailesi, kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, oğullarının adının kütüphanede yaşatılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Baba Fethi Parlak, "Oğlumuzun adı, burada okuyacak çocukların zihinlerinde ve gönüllerinde yaşayacak. Bu kütüphane sayesinde nice çocuk yeni bilgilerle tanışacak" dedi.

Umut'un Adı Kitaplarda Yaşayacak

Kahta’da, trafik kazasında yaşamını yitiren Muhammet Umut Parlak anısına Gökkuşağı İlkokulu’nda açılan kütüphane, hem trafik kazalarına dikkat çekmesi hem de eğitime katkı sağlamasıyla anlamlı bir proje oldu. Belediye Başkanı M. Can Hallaç’ın "Artık tek bir insanımızı dahi trafik kazalarında kaybetmek istemiyoruz" sözleri, törende duygu dolu anlara neden oldu. Kütüphane, Umut Parlak’ın adını yaşatmanın yanı sıra, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırarak eğitim hayatına önemli bir katkı sunacak.

Kaynak : PHA