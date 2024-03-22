Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla birlikte, emekli promosyonlarının ödeme tarihini açıkladı. Bakan Işıkhan, 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri mitinginde yaptığı konuşmada, kamu bankalarının bu yılki promosyon ödeme miktarını 8 bin ile 12 bin lira arasında belirlediğini söylemiş ayrıca, diğer bankaların da bu miktarların altında kalmayacağını ifade etmişti.

Daha önceki yıllarda emeklilere verilen promosyon miktarı 3 bin ile 10 bin lira arasında değişiyordu. Ancak bu yıl, kamu bankaları tarafından ödenecek promosyonlar 8 bin ila 12 bin lira arasında olacak.

Promosyon miktarının belirlenmesi ise emekli maaşlarına göre yapılacak. En düşük emekli maaşından başlayarak, 10 bin lira maaş alan bir emeklinin 8 bin lira promosyon alması bekleniyor. Kamu bankalarından daha yüksek maaş alan emeklilere ise 12 bin lira promosyon ödenecek. Bu sayede emeklilerin mali durumlarına göre adil bir promosyon dağılımı sağlanmış olacak.

Kaynak : PHA