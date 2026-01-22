Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farklarının, harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların ise 2025 yılı ek ödemelerinin 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlığın verilerine göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye 19,1 milyar TL fark ödemesi,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiye fark ödemesi,

Harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar TL ek ödeme yapılacak.

Bakan Işıkhan, paylaşımında 'Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE