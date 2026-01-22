Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 2026 yılı Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.

Buna ek olarak, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi.

Karar metninde enflasyonla ilgili olarak, 'Enflasyonun ana eğilimi Aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler Ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığını, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğunu göstermektedir' ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceğini bildirdi. Kurul ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğini açıkladı.

Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda, AA Finans anketine göre Ocak ayı PPK toplantısında politika faizinin 150 baz puan düşürülmesi öngörülüyordu.

Geçen yıl Merkez Bankası, Ocak 2025'ten Aralık 2025'e kadar toplam 950 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti. Ocak 2025'te yüzde 47,5 olan politika faizi, indirim döngüsüyle yüzde 38 seviyesine kadar düşürülmüştü.

