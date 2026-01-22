T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı bildirildi.

81 ilde toplam 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimler sırasında 478 düzensiz göçmen de yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, göç yönetiminin insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerine uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceliklendiren bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti. Düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma ve gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş gibi tüm başlıkların kapsandığı politikaların dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı:

27 bin 697 personel

8 bin 702 ekip

5 bin 531 noktada

7 bin 482 umuma açık yer

422 terminal ve diğer alanlar olmak üzere toplam 14 bin 261 yer kontrol edildi.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Stratejik bir anlayışla yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'nin düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıktığını ifade etti.

ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE