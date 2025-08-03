2022’de bir televizyon programında söylediği “Samsak Döveci” türküsüyle sosyal medyada hızla viral olan Elif Buse Doğan, kısa sürede müzik dünyasının en dikkat çeken genç yorumcularından biri haline geldi. İstanbul’un seçkin mekânlarında sahne alan ve canlı müzik eğlencesinin popüler isimlerinden biri olarak anılan sanatçı, müzik yolculuğunu ve sahne anlayışını anlattı. İSTANBUL (İGFA)

Müziğe, bağlamayı dedesinden öğrenerek başlayan Elif Buse Doğan, özel bir müzik merkezinde aldığı eğitimin ardından Kocaeli Belediyesi Konservatuvarı’na geçti.

Eğitimine güzel sanatlar lisesinde devam eden sanatçı, sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan lisans, Haliç Üniversitesi’nden yüksek lisans diploması aldı. Şu anda doktora çalışmalarını sürdürüyor.

“Türkülerle tanındım ama kendimi yorumcu olarak görüyorum” diyen Doğan, sahne felsefesini şöyle özetledi:

“Çocukluğumdan bu yana halk müziği, sanat müziği ve Batı müziği eğitimi aldım. Arabesk müziği ise çok küçük yaşlardan itibaren severek dinledim. O dönemlerde arabesk dinlemek bazen yadırganırdı çünkü çevremde klasik Batı müziği eğitimi alan insanlar çoğunluktaydı. Ama benim ruhum hep oradaydı, hâlâ da öyle. Sahnemi bir sofraya benzetiyorum; sofrada sadece zeytin ya da peynir olmaz, herkes çeşitlilik ister. Benim sahneme gelen dinleyici de bu çeşitliliği talep ediyor. Sesime yakışan her şarkıyı söylemekten büyük keyif alıyorum.”

Bugün, güçlü sesi ve geniş repertuarıyla farklı müzik türlerini harmanlayan Elif Buse Doğan, sahnede adeta müzikal bir şölen sunmaya devam ediyor.