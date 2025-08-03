Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefon bağlantısıyla katılarak partilileri selamladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in katılımıyla Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Söz Gençlikte" programına, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve gençler katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Elitaş, gençlerin yoğun talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Sözlerinin başında gençleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri gençlik teşkilatımıza İstanbul'dan en kalbî duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

Salondakilerin alkışlarla karşılık vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri'de özellikle de bugün gençliğin bu organizesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Dün, İstanbul'da Türkiye gençlik oluşumunun bir araya geldiği, yaklaşık 50 bin gencin bir arada olduğu bir toplantıyı, TÜGVA olarak yaptık. Hakikaten oradaki buluşma, oradaki organizasyon bambaşkaydı. Ben inanıyorum ki Kayseri'de de bugün böyle bir oluşum, böyle bir buluşma kesinlikle aynen bir başka bu işin oluşumudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.