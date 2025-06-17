Müzik kariyerinde yeni bir sayfa açan Elif Buse Doğan, yeni projesi, cesur sözleri ve müziğe olan aşkıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Kendi şarkılarını yeniden yorumladığı özel projesi çok konuşuluyor.

Elif Buse Doğan, geçmişte seslendirdiği kendi şarkılarını yeniden ve farklı bir yorumla seslendirdiği özel projesiyle büyük ilgi topluyor. Bu özel proje, onun hem müzikal cesaretini hem de sanatsal olgunluğunu gözler önüne seriyor.

Sanat yolculuğundaki içsel dönüşümünü de paylaşan Doğan, “Haksızlığa uğradığımda artık durumu yönetebiliyorum. Kendime dönüyor, motivasyonumu yeniden inşa ediyorum,” sözleriyle dikkat çekiyor.

DEKOLTE TARTIŞMALARINA NET YANIT

“Eskiden dekolteyi pek tercih etmiyordum, kararları tamamen kendim veriyordum" diyen Doğan, "Ama artık kendimi profesyonel bir ekibin vizyonuna emanet ettim. Şimdi dekolte de tercih ediyorum; çünkü doğru stil ve doğru duruşla her şey çok daha şık ve dengeli görünüyor" diye konuştu.

Sahne kıyafetlerine dair yorumlara da açıklık getiren Doğan, “Ben de sahnede dekolte giyiniyorum; bu tamamen kendimi nasıl hissettiğimle ilgili bir durum. Ama esas önemli olan şu: Her kadın ne giymek istiyorsa özgürce giyebilmeli. Kimse, kimseyi kıyafetiyle yargılamamalı. Gerçek özgürlük, seçimlere saygı duymakla başlar.” dedi.

“POPÜLER OLAN ÖNDE OLUR AMA ÖMRÜ KISA SÜRER”

Popülerlik kavramına dair yaptığı çarpıcı tespitle de gündeme gelen sanatçı Elif Buse Doğan, “Popüler olan her zaman önde olur ama aynı zamanda kısa ömürlüdür. Kalıcı olmak benim için daha önemli" dedi.

“Aşk, akıl ve mantığın bedeni terk etmesidir” diyen Doğan, Halil Cibran’ın sözünü hatırlatarak, “İş, aşkın görünür halidir. Ben de tutkumu müziğe duyduğum aşkla besliyorum,” açıklamasıyla yine kendine has üslubuyla derin izler bıraktı.

“AZ EŞYA, ÇOK HUZUR” FELSEFESİYLE SADE BİR YAŞAMI TERCİH EDİYOR.

Marka takıntısı olmadığını dile getiren Doğan, “İhtiyacın olan her şeyi al ama fazlası israftır” diyerek modern dünyanın tüketim alışkanlıklarına da eleştirel bir duruş sergileyen Elif Buse Doğan, sadece sesiyle değil, sözleriyle de gündem oluşturmaya devam ediyor.