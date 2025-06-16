Zeynel Polat: “Bu sadece sendikal değil, insan onuru mücadelesidir”

“Mülakat Komisyonları Tarafsızlığını Yitirmiştir”

Adıyaman’da Eğitim Sen üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Şube Başkanı Zeynel Polat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2025 yılı okul yöneticiliği yazılı sınavında üstün başarı gösteren Eğitim Sen üyesi arkadaşlarımız, mülakat adı altında yürütülen siyasi bir eleme süreciyle haksız şekilde saf dışı bırakılmıştır. Bu uygulama; hukuka, adalete, eşitliğe ve insan onuruna aykırıdır.”

Polat, yıllarca eğitim alanında emek vermiş öğretmenlerin, hiçbir objektif kriter gözetilmeden, komisyonlarca keyfi biçimde değerlendirilip elendiğini vurgulayarak komisyon üyelerinin tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti.

“Reddi İdareci Talebimizdir”

Açıklamasında mülakat sürecine ilişkin “reddi idareci” talebini kamuoyuyla paylaşan Polat, komisyon üyelerinin sendikal kimlik ve politik duruşa göre puanlama yaptığını savundu:

“Tarafsızlık ve liyakat ilkesine aykırı davrandıklarını düşündüğümüz komisyon üyelerinin değerlendirme süreçlerinden ivedilikle çekilmelerini talep ediyoruz. Bu tavır; liyakatin değil, sadakatin esas alındığını bir kez daha ortaya koymuştur.”

“Yandaş Sendikalar Bu Adaletsizliğin Ortağıdır”

Polat, yalnızca siyasi iktidarı değil, sessiz kalan sendikaları da eleştirdi:

“Biliyoruz ki bu süreçte yalnızca siyasi iktidarın değil, sesini çıkarmayan yandaş sendikaların da parmağı vardır. Sessizlikleriyle, yönlendirmeleriyle ve işbirlikleriyle bu adaletsizliğin ortağı olmuşlardır.”

Taleplerimiz Net!

Polat, Eğitim Sen’in taleplerini dört ana başlık altında şöyle sıraladı:

Mülakat sistemi iptal edilmeli, sadece yazılı sınav esas alınarak atamalar yapılmalıdır.

Tarafsızlığını yitiren mülakat komisyonu üyeleri görevden alınmalıdır.

Haksız şekilde elenen Eğitim Sen üyelerinin hak ettikleri puanlar yeniden değerlendirilmelidir.

Mülakatlar kamera ile kayıt altına alınmalı, şeffaflık sağlanmalıdır.

“Bu Sadece Bir Sendikal Mücadele Değil”

Polat açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu yaşananlar yalnızca Eğitim Sen’in değil; tüm eğitim camiasının, kamu emekçilerinin ve toplumun ortak sorunudur. Bu bir sendikal mücadele değil yalnızca, bir adalet, demokrasi ve insan onuru mücadelesidir. Biz susmayacağız, biz geri çekilmeyeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”

Adıyaman Halkına Çağrı: “Birlikte Savunalım”

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi, halkı eğitimde liyakat, eşitlik ve adalet mücadelesine destek vermeye çağırdı. Basın açıklamasının ardından katılımcılar “Liyakat Haktır, Mülakat Zorbalıktır” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Kaynak : PHA