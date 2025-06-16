Veteriner Hekim Mustafa Yıldız’dan kene uyarısı: “İnsan ve hayvan sağlığı ciddi risk altında”

Keneler, Yaz Aylarında En Aktif Dönemlerine Giriyor

Meteorolojik olarak yaz mevsiminin 1 Haziran itibarıyla başlamasıyla birlikte doğada daha fazla vakit geçiren vatandaşları bekleyen en önemli tehlikelerden biri de keneler oldu. Kenelerin 25-27 °C sıcaklık aralığında en aktif hale geldiğini vurgulayan Yıldız, bu durumun özellikle ilkbahar ve sonbahar arasındaki süreçte büyük risk taşıdığına işaret etti.

Türkiye'nin iklimi, yüzey şekli ve bitki örtüsü bakımından kenelerin üremesi ve yayılması için elverişli bir coğrafyada bulunduğunu belirten Yıldız, kuraklık ve nem azlığı olan bölgelerde kene popülasyonunun daha düşük olduğunu, ancak sıcaklıkla birlikte nemin artmasının tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kenelerden Bulaşan Ölümcül Hastalıklar: Kırım Kongo ve Lyme

Kenelerin yalnızca hayvan sağlığını değil, insan sağlığını da tehdit ettiğini vurgulayan Yıldız, taşıdıkları mikroorganizmalarla birçok ölümcül hastalığı yayabildiklerine dikkat çekti. Keneler aracılığıyla insanlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Q Ateşi, kene kaynaklı ensefalit, Lyme hastalığı gibi hastalıkların bulaşabildiğini belirtti.

Hayvanlar açısından da Babesiosis, Theileriosis, Anaplasmosis gibi hastalıkların kene yoluyla taşındığını ve bu hastalıkların bazı durumlarda ölümcül sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Uzman Uyarısı: Doğaya Çıkarken Önlem Alın

Veteriner Hekim Yıldız, kenelerin özellikle ormanlık alanlarda, çalılık bölgelerde ve uzun otların bulunduğu yerlerde yoğunlaştığını belirterek, bu alanlarda vakit geçiren vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

Uzun kollu giysiler tercih edilmeli.

Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı.

Dış ortamdan döndükten sonra vücutta kene kontrolü yapılmalı.

Kene ısırması durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Hayvanlar İçin Koruyucu Tedbirler Şart

Hayvan sahiplerine de önemli uyarılarda bulunan Yıldız, hayvanlarda da ciddi sağlık sorunlarına neden olan kenelere karşı koruyucu aşı ve ilaçların mutlaka veteriner hekimler tarafından uygulanması gerektiğini söyledi. Özellikle çoban köpekleri, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanların düzenli kontrol ve tedavisinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Keneler Artık Daha Yaygın: Risk Her Yerde

Yıldız, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle daha önce kene görülmeyen bölgelerde de artık bu zararlıların bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu durum, hem insanlar hem de hayvanlar için kene kaynaklı hastalıkların yayılma riskini artırıyor” uyarısında bulundu.

Kaynak : PHA