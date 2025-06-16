AK Parti Seçmenine Göre En Çalışkan Milletvekilleri

AK Parti’ye oy veren 1050 seçmenle yapılan ankette öne çıkan isimler arasında mevcut ve eski bakanlar ile genç milletvekilleri yer aldı. İlk sırada Parti Sözcüsü Ömer Çelik bulunurken, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt da listeye 8. sıradan girmeyi başardı.

İşte AK Parti seçmenine göre en çalışkan 10 milletvekili:

Ömer Çelik (Adana Milletvekili)

Hüseyin Yayman (Hatay Milletvekili)

Kürşad Zorlu (Ankara Milletvekili)

Mustafa Varank (Bursa Milletvekili)

Süleyman Soylu (İstanbul Milletvekili)

Osman Gökçek (Ankara Milletvekili)

Ceyda Çankırı (İzmir Milletvekili)

Resul Kurt (Adıyaman Milletvekili)

Umut Akdoğan (Samsun Milletvekili)

Mustafa Şen (Trabzon Milletvekili)

CHP Seçmenine Göre En Çalışkan Milletvekilleri

CHP'ye oy veren 1320 seçmenle yapılan ankette, Meclis'teki aktif muhalefet performanslarıyla öne çıkan milletvekilleri dikkat çekti. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ilk sırada yer alırken, Erzincan’dan Mustafa Sarıgül ve İstanbul’dan Cemal Enginyurt gibi isimler de listede yer aldı.

Ali Mahir Başarır (Mersin)

Mahmut Tanal (Şanlıurfa)

Veli Ağbaba (Malatya)

Mustafa Sarıgül (Erzincan)

Cemal Enginyurt (İstanbul)

Salih Uzun (İzmir)

Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak)

Gökhan Zeybek (İstanbul)

Umut Akdoğan (Ankara)

Burhanettin Bulut (Adana)

İYİ Parti Seçmenine Göre En Çalışkan Milletvekilleri

İYİ Parti seçmeninden 450 kişilik örneklemle yapılan çalışmada ise Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ilk sırada gösterilirken, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz gibi isimler de üst sıralarda yer aldı.

Rıdvan Uz (Çanakkale)

Turhan Çömez (Balıkesir)

Uğur Poyraz (Antalya)

Turan Yaldır (Aksaray)

Selçuk Türkoğlu (Bursa)

Adıyaman'dan Resul Kurt İlk 10'da

Özellikle Adıyaman’da yürüttüğü deprem sonrası yeniden inşa süreci, iş dünyasıyla yakın ilişkileri ve sosyal politikalar üzerine hazırladığı raporlarla dikkat çeken AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, seçmenlerin değerlendirmesiyle AK Parti’nin en çalışkan 8. milletvekili oldu.

Kaynak : PHA