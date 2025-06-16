Almanya’nın dev turizm acentesi Nemrut’a kültür turlarını yeniden başlattı, esnafın yüzü güldü

Firmanın ilk kafilesi Kahta’ya ulaştı ve bölgedeki turizm işletmeleri ile esnafa yıllar sonra yeniden umut oldu. Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya’nın ev sahipliğinde karşılanan turistler, büyük bir memnuniyetle karşılandı.

1971'den beri Nemrut seferi

Rotel Tours Grup Başkanı Jonas Shwartz, ilk kafilenin Kahta’ya ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada Nemrut’a olan bağlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Nemrut Dağı bizim için sıradan bir destinasyon değil. 1971 yılından bu yana buraya tur düzenliyoruz. Savaşlar, krizler ve pandemiler nedeniyle ara vermek zorunda kaldık ama yeniden buradayız. Kahta bizim ikinci evimiz gibi. Tam 35 yıldır aynı tesis bize ev sahipliği yapıyor. Misafirlerimiz son derece memnun. Burada kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar.”

Shwartz, Rotel Tours’un uyguladığı özgün tur konseptine de değinerek, “Otelimizi ve mutfağımızı yanımızda getiriyoruz. Bu, müşterilerimize benzersiz bir deneyim sunuyor. Turlarımız genellikle emeklilere yönelik ama zaman zaman genç katılımcılar da bize eşlik ediyor” dedi.

Sezon hedefi 5 bin turist

Rotel Tours, geçmişte olduğu gibi bu yıl da Nemrut’u ana destinasyon olarak belirledi. 2025 sezonu boyunca 5 binin üzerinde turisti Kahta üzerinden Nemrut’a getirmeyi hedefleyen firma, bu sayıya ulaşarak bölgedeki ekonomik canlılığa katkı sunmayı amaçlıyor.

“Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Nemrut’a büyük bir talep var” diyen Jonas Shwartz, “Kahta’da iki gece konaklıyoruz. Bize ev sahipliği yapan Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın İrfan Çetinkaya’ya teşekkür ediyorum. Tesis sahibine, yerel halka ve bölgedeki tüm paydaşlara da ayrıca minnettarız. Misafirperverlikleri ve dostlukları bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Kahta’da sevinç yarattı

Rotel Tours’un dönüşü Kahta’da büyük bir sevinçle karşılandı. Özellikle pandemi ve deprem sonrası durgunlaşan turizm sektörü için önemli bir moral kaynağı olan bu gelişme, yerel esnafın da yüzünü güldürdü. Konaklama tesislerinden restoranlara, rehberlerden el sanatları üreticilerine kadar geniş bir kesim, Alman turistlerin gelişiyle birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.

Kahta Kültür ve Turizm Derneği yetkilileri, Rotel Tours’un dönüşünün bölgenin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA