DEM Parti öncülüğünde düzenlenen anma gecesinde müzik, şiir ve mücadele bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede Önder’in siyasi duruşu, sanatçı kimliği ve barış mücadelesi farklı açılardan ele alınırken, anma programı duygusal anlara sahne oldu. Etkinliğe DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Önder’in kız kardeşi Behice Bilgiç, kentteki çok sayıda sivil toplum örgütü, meslek odası temsilcisi, sendika yöneticisi, Dem Parti il ve ilçe örgütleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiirler, türküler ve vefa...

Programın sunuculuğunu, yazar ve Mutena Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kayış üstlendi. Kayış, gecede hem şiirleriyle hem sunumuyla izleyicilere Önder’in yaşamından kesitler sundu. Müzik dinletisinde ise, 7 Renk Festivalleri kurucusu Şükrü Aydın’ın öncülüğünde kurulan ve Etnic Rock tarzıyla tanınan Antique Band üyeleri Ahmet Kurtuluş ve Serhat Öztunç, Sırrı Süreyya Önder’in sevdiği Türkçe ve Kürtçe ezgilerden oluşan repertuarlarını telli sazlarla seslendirdi. Türküler salonda yankılanırken seyirciler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

DEM Parti Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun: “Bu gece vefa borcumuzdur”

Gecenin açılış konuşmasını yapan DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, Önder’in Adıyaman’a ve demokrasi mücadelesine bıraktığı katkının büyük olduğunu belirtti. Coşkun, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sırrı Süreyya Önder’i her kesim farklı bir yönüyle tanımlar. Kimisi sinemacı, kimisi siyasetçi, kimisi mizah yönüyle... Ama biz onu ‘insan’ olarak tanımlıyoruz. Bu ülkede insanca durabilmenin örneklerinden biriydi. Barış mücadelesinde, halkların kardeşliği için verdiği çaba unutulmaz. Onun bu halklara dair yarım kalan düşleri, artık bizlerin sorumluluğundadır. Bu gece bizim için bir vefa gecesidir. Vefamızı sunmak, anısını yaşatmak ve mücadele mirasını devralmak için buradayız.”

Behice Bilgiç: “Hem abimizdi hem babamız”

Sırrı Süreyya Önder’in kız kardeşi Behice Bilgiç ise konuşmasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Kardeşinin çocukluk yıllarından bu yana kendileri için bir baba figürü olduğunu ifade eden Bilgiç, duygularını şöyle paylaştı:

“Onun sevgisini, şefkatini, merhametini biz çocukken tanıdık. Babamız yoktu, o hem abimizdi hem babamız. Acımız tarifsiz. Bugün burada sizin varlığınızla daha güçlü hissettik. Hepinize teşekkür ederim. Konuşmak çok zor, anlatacak çok şey var ama gücüm bu kadarına yetiyor. Sağ olun, var olun.”

Saliha Aydeniz: “O, bu halkların yoldaşıydı”

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Önder’in yalnızca bir siyasetçi değil; halkların, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin yoldaşı olduğuna dikkat çekti. Aydeniz, Meclis’te ve sahada birlikte çalıştığı Önder’in barış mücadelesinin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Sırrı yoldaşımız sadece Adıyaman’ın değil, tüm Türkiye’nin, Kürt halkının ve ötekileştirilmiş tüm kesimlerin yoldaşıydı. Barış için, diyalog için elini taşın altına koyan, bedel ödeyen bir figürdü. Gezi sürecinden açlık grevlerine, barış görüşmelerinden demokratik çözüm çağrılarına kadar aktif bir mücadele yürüttü. Sayın Abdullah Öcalan’ın demokratik çözüm vizyonuna en çok inanan ve bunun taşıyıcılığını yapanlardan biriydi.”

Aydeniz, konuşmasının devamında Önder’in siyaset tarzının diyalog ve ortak zemin yaratmak olduğunu, en gergin Meclis ortamlarında bile bir espri, bir mimik ya da bir sözle ortamı yumuşattığını hatırlatarak:

“Barış onun bize bıraktığı en büyük mirastı. Bizler de bu mirasa sahip çıkacağız. Onun açtığı yol, bizim yolumuz olacak. Sırrı Süreyya Önder ölümsüzdür, her zaman içimizde, yanımızda ve mücadelemizde olacaktır.”

STK ve meslek odalarından güçlü katılım

Etkinliğe, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı, Eğitim Sen Adıyaman Şubesi, TMMOB İKK Temsilciliği, KESK Adıyaman Şubeler Platformu, Adıyaman Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Demokratik Alevi Derneği, Ferat Der, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve çok sayıda dernek yöneticisi katıldı. Konuklar, Önder’in çok yönlü kişiliği ve barışa adanmış mücadelesine dair duygu ve düşüncelerini etkinlik boyunca dile getirdi.

Kaynak : PHA