Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda deprem bölgesinden ulaştırma projelerine, savunma sanayiinden bölgesel krizlere kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutunun teslim edileceğini duyuran Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına kimsenin engel olamayacağını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.

DEPREM BÖLGESİNE 250 BİNİNCİ KONUT TESLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Haziran 2025 Perşembe günü Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutunun depremzedelere teslim edileceğini açıkladı. “Türkiye’nin en büyük ihtiyacı birlik ve kardeşlik siyasetidir. 86 milyon kalp kalbe vererek güzel yarınlara ulaşacağız” dedi.

ULAŞTIRMA YATIRIMLARI VE REKORLAR

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi’nin Delice-Çorum etabının temelinin atıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hat, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıyacak, Samsun ve Mersin limanlarını birleştirecek. Saatte 200 km hıza uygun planlanan projeyle Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Samsun arası ise 2029’da tamamlandığında 2,5 saate inecek. 5 istasyon, 8 tünel, 26 köprü ve viyadük ile 16 üst geçitten oluşacak hat, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndaki yük trafiğini hafifletecek ve Türkiye’yi küresel ticaretin lojistik merkezi yapacak" diye konuştu.

Ulaştırma altyapısındaki yatırımların önemine vurgu yapan Erdoğan, yüksek hızlı trenler, bölgesel trenler ve kent içi raylı sistemlerle 2,78 milyon yolcu taşındığını anımsatarak, yatırım zincirimize yeni halkalar ekleyeceklerini müjdeledi.

4-9 Haziran’da otoyollardan 16,3 milyon araç geçtiğini, İstanbul Havalimanı’nda 1,15 milyon yolcuya hizmet verildiğini, havalimanlarında toplam 3,9 milyon yolcunun ağırlandığını belirten Erdoğan, Antalya, Muğla ve Aydın havalimanlarında yolcu rekorları kırıldığını kaydetti.

SAVUNMA SANAYİİNDE GÜÇLÜ ADIMLAR

Savunma sanayiine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok uzun olmayan bir süreçte kimse bize efelenmeyi göze alamayacak bir savunma kapasitesine ulaşacağız. Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamaları yapıyoruz” dedi. Erdoğan, Millî Muharip Uçak KAAN’ın Endonezya’ya 15 milyar dolarlık satış anlaşmasının hayırlı olmasını diledi.

BÖLGESEL KRİZLERE DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Konuşmasında İsrail’in Gazze’deki zulmüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail, her zulümle kendi varlığını riske atıyor. Bölgedeki kabadayılıkları ileride hatasını anlamasına yol açacak, ama iş işten geçmiş olacak” dedi. İsrail-İran çatışmasına ilişkin, “Cuma gününden bu yana çatışmaları durdurmak için yoğun diplomasi yürüttüklerini kaydederek, Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, İran’ın nükleer programıyla ilgili tartışmaların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini savundu.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/mOStGc5SZw— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2025

TÜRKİYE YÜZYILI VE DEVLET AKLI

“Gün, sorumlu siyaset yapma günüdür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, hadiseleri devlet aklıyla, köklü tecrübesiyle soğukkanlılıkla değerlendiriyor. 86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde güvendedir. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına kimse mani olamayacaktır” diyerek bölgesel krizlerin olumsuz etkilerinden Türkiye’yi koruyacaklarını vurguladı.