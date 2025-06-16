Vali Dr. Osman Varol: “Kırsalda vatandaş memnuniyetini esas alıyoruz”

Programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Özel İdaresi yetkilileri katıldı.

“3342 km’lik yol ağına hizmet ediyoruz”

Asfalt plentinde yapılan teknik incelemede, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Kandemir, tesisin üretim kapasitesi, asfalt kalitesi ve sezon takvimi hakkında heyeti bilgilendirdi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Dr. Osman Varol, İl Özel İdaresi’nin kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım konforunu önceleyen bir yaklaşımla hareket ettiğini belirtti:

“Kırsalda vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alıyoruz. İl Özel İdaremizin yol ağı 3342 kilometredir. Bu ağın tamamında, özellikle bakım ve yenileme ihtiyacı olan noktalarda asfaltlama çalışmaları yürütmek temel hedefimizdir.”

“Çalışmalar kuzeyden ovaya doğru ilerleyecek”

Vali Varol, hava şartlarının elverişli olduğu takdirde ilin dört bir yanında asfaltlama faaliyetlerinin süreceğini kaydetti:

“Bu yıl iklim koşulları uygun olursa yol ağının tamamında aktif çalışmak istiyoruz. Asfalt plentimiz günlük 1000 ton üretim kapasitesine sahip. Çalışmalarımızı iklimin erken sertleştiği kuzey ve dağlık bölgelerden başlatıp, ardından ovadaki köylere yönlendireceğiz. Gelecek yıllarda üretim altyapımızı daha da güçlendirerek sıcak asfalt çalışmalarına geçmeyi de planlıyoruz.”

“Vatandaşın memnuniyeti önceliğimiz”

Vali Varol, sözlerinin sonunda çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür ederek, sezonun tüm Adıyaman’a hayırlı olmasını diledi:

“Vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyor, memnuniyetlerini temel alıyoruz. Bu vesileyle asfalt sezonunun hayırlı olmasını diliyor, tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına, İl Genel Meclis Başkanımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA