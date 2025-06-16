Adıyaman’da bozuk yollar ve altyapı sorunları vatandaşları çileden çıkarıyor

“Vatandaş mağdur, belediye sessiz”

Paylaşılan görüntülerde de görüldüğü üzere, cadde üzerinde oluşan çukurlar araç ve yaya trafiği için ciddi risk oluşturuyor. Mustafa Yetiş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Resimde görülen yer Yeni Meydan Camii’nin batı üst köşesidir. Çevredeki esnaf belediye birimlerini defalarca aramasına rağmen günlerdir bu halde. Bir araba lastiğinin ya da bir motosikletin özellikle gece bu çukura düşmesi, hele ki bir çocuğun farkında olmadan içine girmesi durumunda oluşacak vebal elbette belediyeye aittir.”

“Düzensiz ve plansız çalışma artık yeter”

Deprem sonrası altyapı çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Yetiş, bu sürecin düzensiz ve plansız şekilde yürütüldüğünü, bu durumun da şehirde ciddi mağduriyetlere neden olduğunu belirtti:

“Depremden bu yana altyapı çalışmaları sürüyor. Ancak düzensiz, plansız bir şekilde yapıldığı yolların durumundan anlaşılıyor. Sadece burası değil, ara sokaklarda da yığınla sıkıntılı yollar var. Bu kabul edilemez.”

“Hizmet şikâyet değil çözüm üretmektir”

Mustafa Yetiş, açıklamasında belediye yetkililerine şu çağrıda bulundu:

“Belediyeye defalarca yolların durumu ile ilgili yaptığımız çağrıyı buradan yineliyoruz. Alt yapı çalışmaları düzensiz ve plansız yapılamaz. Hizmet demek vatandaşa rahatsızlık veren durumların ivedilikle ortadan kaldırılmasıdır. Hizmet, işi düzgün ve zamanında yapmaktır. Herkes bu yollardan şikayetçi ama çözüm üretilmiyor.”

Kaynak : PHA