Adıyaman Belediye Başkanı, deprem sonrası aile ve çocuklara yönelik çalışmaları yerinde inceledi

Merkezde yürütülen çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Tutdere, AÇEV yetkilileri ve eğitmenleriyle bir araya gelerek sınıfları, sosyal etkinlik alanlarını ve danışmanlık birimlerini gezdi. Yetkililer, depremden etkilenen çocuklar ile ailelerin psikososyal destek programları, erken çocukluk eğitimi ve ebeveyn atölyelerine ilişkin detayları paylaştı.

“Deprem sonrasında çok kıymetli çalışmalar yaptınız”

Merkezde kısa bir değerlendirme yapan Tutdere, AÇEV’in Adıyaman’daki faaliyetlerini takdir ettiğini vurguladı:

“Deprem sonrasında çok kıymetli çalışmalar yaptınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel işlerinizi takip ediyoruz, güzel işler yapıyorsunuz. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum.”

AÇEV: “Destek sürecini güçlendireceğiz”

Vakıf yetkilileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Belediyesi ile iş birliğini sürdürmekten yana olduklarını, çocuklara ve ailelere yönelik programları genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak : PHA