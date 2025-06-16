“Bitmemiş dairelere anahtar teslimi yapılıyor”

Adıyaman’da konutların dış görünüş itibariyle bitmiş gibi sunulduğunu, ancak daire içlerinde ciddi eksiklikler bulunduğunu vurgulayan Alsan, şu ifadelere yer verdi:

“AFAD Müdürlüğü’ne giderek anahtar teslimi adı altında evrak imzalayan ve aidat ödemeye başlayan vatandaşlarımız, bir türlü evine yerleşemiyor. Yapılan binalara dışarıdan bakıldığında bitmiş gibi görünse de içerideki eksik imalatlar nedeniyle vatandaşlar oturamıyor. Buna rağmen aidat ödemeye zorlanıyorlar.”

“Şov yapmanıza müsaade etmeyiz”

Anahtar Parti olarak doğru yapılan her işin destekçisi olduklarını vurgulayan Alsan, yetkililere yönelik şu eleştirilerde bulundu:

“Yapılan doğru işleri destekliyoruz fakat Adıyamanlıları mağdur ederek şov yapmanıza da müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Sıkıntısını dile getiren vatandaşa, ‘Evrakını son tarihe kadar imzalama, evi geç al, az aidat öde’ demek devlet kurumu ciddiyetine yakışmamaktadır.”

“Kağıt üstündeki rakamlar gerçek tabloyu yansıtmıyor”

Deprem konutlarının teslim sayılarına ilişkin açıklamaların kağıt üstünde kaldığını ifade eden İl Başkanı Alsan, şu soruları yöneltti:

“Daire teslim sayılarıyla övünüyorsunuz ama teslim ettiğiniz dairelere vatandaşımız neden oturamıyor, açıklayın. Kağıt üstünde söylediğiniz rakamlar neden taşınma rakamlarına yansımıyor? İnsanımız konteyner kentlerden kurtulmak, kendi evine taşınmak istiyor. Ama altyapı ve fiziki eksiklikler nedeniyle taşınamıyor.”

“Sürecin takipçisiyiz”

Açıklamasının sonunda vatandaşların yaşadığı mağduriyetin takipçisi olacaklarını belirten Emircan Ahmet Alsan, şunları kaydetti:

“Bitirmediğiniz daireyi teslim etmekteki amacınız şov değilse nedir? Bu sürecin takipçisiyiz. Adıyamanlının sesini bugüne kadar her platformda duyurmaktan geri durmadık, bundan sonra da durmayacağız.”

Kaynak : PHA