Son TBB toplantısında kurulan Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu’nun ilk toplantısını yapmak üzere Adıyaman’a gelecek olan İmamoğlu ve TBB Encümen üyeleri, şehirde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Ziyaret programı kapsamında Deprem Şehitliği’ni ziyaret edecek heyet, ardından Belediye Hizmet Binası'nın temel atma töreni ve çeşitli açılışlar gerçekleştirecek. Ayrıca, odak toplantılar, esnaf ve ev ziyaretleri de programda yer alıyor.

"Adıyaman tarihinde bir ilk yaşanacak"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, TBB’nin Ankara dışındaki ilk toplantısının Adıyaman’da yapılacak olmasının şehir için büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Tutdere, “Toplantıda deprem şehirleriyle ilgili alınacak kararlar, şehrimiz adına büyük önem taşıyor. Bu buluşmanın Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Belediye hizmet binasının temeli atılacak, iki yeni açılış yapılacak

Başkan Tutdere, ziyaret programı hakkında detaylı bilgi vererek şunları söyledi: “TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve kıymetli Encümen Üyelerimiz, depremde büyük zarar gören Adıyaman’ı ziyaret ederek acımızı paylaşacak ve çeşitli açılışlar gerçekleştirecek. Program, 28 Ağustos’ta başlayacak. İlk ziyaret Deprem Şehitliği’ne yapılacak. Ardından belediyemizde TBB Encümen Toplantısı düzenlenecek ve deprem bölgelerindeki durum, kentler arası iş birliği ve encümen kararları ele alınacak. Toplantının ardından Sayın İmamoğlu, alınan kararları saat 13.30’da basınla paylaşacak. Aynı gün meslek odaları, STK’lar ve muhtarların katılımıyla odak toplantısı yapılacak, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirilecek. Konteyner kent ziyareti ve belediye başkanlarımızla bir toplantı da programda yer alıyor. Akşam yemeğinde Sayın İmamoğlu, TBB Encümen Üyeleri ve Adıyaman’daki belediye başkanları bir araya gelecek.”

Ertesi gün, tarım, sanayi ve turizm konularında odak grup toplantıları yapılacak. Ardından belediye hizmet binamızın temeli atılacak. Hizmet binasının eksikliği nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti en kısa sürede sonlandırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Programın sonunda Yaylakonak’a yapılan köprünün ve Gölbaşı’na kazandırılan parkların açılışı yapılacak. Tüm bu toplantılar basına açık olacak, temel atma ve açılış törenleri ise halkımızın katılımıyla gerçekleşecek. Tüm Adıyamanlıları temel atma ve açılış törenlerimize bekliyoruz.”

Adıyaman'da gerçekleşecek bu önemli ziyaret, kentin yeniden yapılanma sürecine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA