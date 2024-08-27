Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda, yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik önemli bir darbe vuruldu. Operasyonlarda toplam 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde ve 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 336 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 832 ekip, 2 bin 81 personel, 10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Mersin, Erzincan, Bursa, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli, Malatya, Muğla, Osmaniye, Hatay, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Aydın, Çorum, Elazığ, Giresun, Sinop, Sivas, Aksaray, Edirne, Karabük, Karaman, Nevşehir, Uşak, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Düzce, Niğde, Şırnak, Siirt, Tokat ve Erzurum olmak üzere 49 ilde "NARKOÇELİK-35” operasyonları düzenlendi. Yerlikaya, "Milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemekte kararlıyız" diyerek, bu mücadelede taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonda 921 kg skunk, 176 kg metamfetamin ve 14 bin 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 8 sokak satıcısı yakalandı. Ankara’da yapılan iki ayrı operasyonda 253 bin 652 adet uyuşturucu hap, 62,4 kg esrar ve 3 kg kokain ele geçirildi; 18 sokak satıcısı gözaltına alındı. Diyarbakır’da 745 kg skunk ve 80,5 kg esrar ele geçirilirken, 20 sokak satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa’da 69,5 kg skunk ve 26,5 kg metamfetamin, Gaziantep’te 56 kg skunk ele geçirildi. Ayrıca Bolu, Kocaeli, Antalya, Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Malatya, Hatay ve Konya gibi illerde yapılan operasyonlarda da ciddi miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu ve birçok sokak satıcısı gözaltına alındı.

Özellikle İzmir’de 36 bin 640 adet uyuşturucu hap, 55,5 kg metamfetamin; Konya’da ise 310 bin 702 adet uyuşturucu hap ele geçirilmesi dikkat çekti.

Yerlikaya, bu operasyonların kararlılıkla süreceğini ve suçlulara asla göz açtırılmayacağını belirterek, operasyonları gerçekleştiren ekipleri de tebrik etmeyi unutmadı: “Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.” Dedi.

Kaynak : PHA