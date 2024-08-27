Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında Altınşehir Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu’nun Adıyaman’a yapacağı ziyaret ve TBB Encümen Toplantısı için hazırlıklar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ziyaretin şehre katacağı değer ve gerçekleştirilecek etkinliklerin detayları masaya yatırıldı.

Belediye birimlerinin, Ekrem İmamoğlu’nun ziyareti öncesinde hazırlıklara hız kazandırılması ve toplantının verimli geçmesi adına yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Altyapıdan organizasyona, lojistikten güvenliğe kadar pek çok başlıkta atılması gereken adımlar konuşuldu. Ayrıca, TBB Encümen Toplantısı’nın Adıyaman’a katkı sağlaması amacıyla projelerin nasıl sunulacağı ve şehrin ihtiyaçlarının nasıl iletileceği üzerine detaylı planlamalar yapıldı.

Belediyeler Arası İşbirliği

Toplantıda ayrıca, Adıyaman’ın kalkınmasına yönelik projelerde diğer belediyelerle iş birliği yapmanın ve Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla yeni kaynaklar elde etmenin yolları üzerinde duruldu. Şehrin gelişimi adına oluşturulan stratejik planın bir parçası olarak, İBB ve diğer büyükşehir belediyelerinin desteğiyle Adıyaman’daki projelerin nasıl hayata geçirileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Tutdere’den Değerlendirme

Toplantı sonunda konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, “Son yapılan TBB Encümen Toplantısında kurulan Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu’nun ilk toplantısı kıymetli encümenlerimizin katılımıyla Adıyaman’ımızda gerçekleştirilecek. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ziyareti ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Adıyaman için önemli bir fırsat. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek, şehrimizin gelişimi için gerekli adımları atacağız. Hep birlikte, koordineli bir şekilde çalışarak, Adıyaman’a katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA