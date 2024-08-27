Halkbank, farklı alanlarda devam eden kararlı çalışmaları ile 18 prestijli ödül alarak ülkemizi onurlandırdı. Halkbank, 21.'si düzenlenen 2024 yılı Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 11 altın, 5 gümüş ve 2 bronz ödül almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İş dünyasının saygın ve en geniş ödül programı olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nden 18 prestijli ödülü ülkemize getiren Halkbank, Türkiye’den en çok ödül alan kurum oldu. Halkbank, “Yılın Finans Kuruluşu” kategorisinde altın ödülün sahibi olarak başarısını tescilledi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, bankacılık sektöründe “Yılın Yöneticisi” seçilerek bu kategoride altın ödülü ülkemize kazandırdı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank olarak, sürdürülebilirlikten çevre duyarlılığına, kadın girişimci desteklerinden teknoloji alanındaki çalışmalarımıza kadar birçok alanda yeni ve katma değer oluşturan fikirlerle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Üreten, girişimci kadınlara büyük önem verdiklerini söyleyen Osman Arslan, “Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımı, bir ulusun ekonomik kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkbank olarak; kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini en üst düzeye taşımalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz destekler, onların ekonomiye olan katkılarını artırmakla kalmamakta; aynı zamanda toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendirmektedir” açıklamasında bulundu.

Dünya çapında tüm kuruluşlara açık olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin bu yılki ödül programında; 16 ana kategori ve 600’ün üzerinde alt kategoride uluslararası alanda başarı gösteren projeler yer alırken; program bu yıl 62 farklı ülkeden 3.800’ün üzerinde başvuru aldı.

Halkbank’ın sürdürülebilirlik vizyonu ve çevre duyarlılığı, uluslararası jüriler tarafından en yüksek puanla değerlendirilerek 3 altın ve 1 gümüş ödüle layık görüldü. Halkbank bu alandaki çalışmalarıyla “Avrupa’da Sürdürülebilirlik Liderliği” kategorisinde altın ödül kazanırken, Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi (EDYS), “Avrupa’da Yılın Sürdürülebilirlik Projesi” ve “Yılın Çevre Programı” kategorilerinde altın ödül, “Çevre Yönetimi Alanında Başarı” kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Halkbank Kadın Girişimci Destekleri ise; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödüle layık görüldü. Halkbank Kadın Girişimcilik Destekleri “Finansal Hizmetler” kategorisinde altın, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Başarı” kategorisinde gümüş, “Finans Alanında Başarı” kategorisinde ise bronz ödül almaya hak kazandı. Halkbank Girişimci Destekleri, “Büyüme Alanında Başarı” kategorisinde altın, “Finansal Hizmetler” kategorisinde bronz ve Banka’nın gençleri destekleyen JetLuck ve HUBrica projeleri de “Kurumsal Etkinlikler – Hackathonlar” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.