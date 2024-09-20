Eğitim Sen Adıyaman Temsilcisi Zeynel Polat, çocukların sağlıklı eğitim ortamlarına erişiminin engellendiğini belirterek, bu sorunun yalnızca eğitimcileri değil, velileri ve tüm toplumu ilgilendirdiğini vurguladı.

Eğitimde "Tasarruf" Krizi: Hijyen Sorunu Büyüyor

Zeynel Polat, Adıyaman’daki okullarda yaşanan hijyen sorununun, hükümetin uyguladığı tasarruf politikalarından kaynaklandığını söyledi. İşgücü Uyum Programı (İUP) adı altında okullarda temizlik hizmetlerini sağlayan yardımcı personelin haftada yalnızca üç gün çalıştırıldığını ve bu sürelerde sigortalarının yapıldığını dile getiren Polat, bu personelin asgari ücretin çok altında maaş aldığını ve sigortalı çalışmalarının emekliliğe sayılmadığını ifade etti. Polat, “Bu şartlarda kim bu işi yapmak ister?” diye sorarken, çocukların sağlığının tehlikeye atıldığını vurguladı.

Okullardaki Temizlik Sıkıntıları Öğrencilerin Sağlığını Tehdit Ediyor

Polat, açıklamasında okul temizlik hizmetlerindeki yetersizliğin özellikle salgın hastalık riskini artırdığına dikkat çekti. “Çocuklarımızın sağlığı bu kadar ucuz mu?” diye soran Polat, okullarda hijyen eksikliği nedeniyle salgın hastalıkların kapıda olduğunu belirtti. Eğitim kurumlarında yeterli temizlik yapılmadığı takdirde, çocukların sağlığı ile oynandığını vurgulayan Polat, bu durumun kalıcı ve güvenli çözümler gerektirdiğini ifade etti. Geçici personel yerine, kadrolu ve güvenceli temizlik personelinin istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Velilere Çağrı: “Bu Soruna Sessiz Kalınmamalı!”

Polat, basın açıklamasında velilere de seslenerek, eğitimde yaşanan hijyen sorununa karşı sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Velilerin çocuklarının sağlığı ve eğitimi için bu sürece dahil olmalarını isteyen Polat, hijyenik olmayan okul koşullarının öğrencilerin eğitim hakkını doğrudan etkilediğini ifade etti. "Çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmesi temel bir insan hakkıdır. Bu nedenle, her velinin bu soruna sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Polat, sağlıklı içme suyu temininin ve her çocuğa bir öğün yemek verilmesinin de eğitimin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Okullarda hijyen sağlanmadan çocukların geleceğinin güvende olmadığını belirten Polat, "Eğer bugün harekete geçmezsek, çocukların geleceğini kaybedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitimde Adaletsizlik İddiası: “Kaynaklar Nereye Harcanıyor?”

Zeynel Polat, açıklamasında hükümetin eğitim bütçesinden yaptığı kesintilere sert tepki gösterdi. Polat, devletin eğitim yerine lüks harcamalara ve büyük şirketlere teşviklere kaynak ayırdığını, ancak okullara yeterli ödeneğin sağlanmadığını belirtti. “Sarayın harcamaları ve sermayeye verilen vergi afları sürerken, çocuklarımızın sağlığı için ayrılması gereken bütçede neden tasarruf yapılıyor?” diye soran Polat, bu adaletsiz durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Polat, çocukların eğitimi ve sağlığı için devletin asli görevini yerine getirmesi gerektiğini, ancak milyonlarca liranın lüks harcamalara ve büyük şirketlere aktarıldığını ifade etti. Okulların hijyenik olmayan koşullarda eğitim verdiğini belirten Polat, bu adaletsizlik karşısında daha güçlü bir şekilde ses çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Sen'den Talepler: "Eğitime Bütçe, Okullara Ödenek!"

Eğitim Sen Adıyaman Temsilcisi Zeynel Polat, eğitimde hijyenik ortamın sağlanması için okullara daha fazla bütçe ve ödenek ayrılması gerektiğini ifade etti. Polat, her okulda yeterli temizlik yapılabilmesi için kadrolu ve güvenceli temizlik personelinin istihdam edilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, her öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmesi ve temiz içme suyunun sağlanmasının kamusal eğitimin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Polat, bu taleplerin yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alacağını ifade etti. Eğitim Sen olarak bu sorunların geçici çözümlerle değil, kalıcı politikalarla çözülmesi gerektiğini belirten Polat, eğitimde hijyen eksikliğinin çocukların sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

Toplumsal Mücadele Çağrısı: “Birlikte Harekete Geçelim”

Basın açıklamasının sonunda Zeynel Polat, veliler, öğretmenler ve tüm eğitim çalışanlarını mücadeleye çağırdı. Polat, "Bu sorun yalnızca öğretmenlerin değil, tüm toplumun sorunudur. Eğer bugün harekete geçmezsek, çocuklarımızın sağlığı ve eğitim hakkı daha büyük tehlikelere sürüklenecek" dedi. Polat, çocukların sağlıklı bir eğitim alması için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim Sen'in, eğitimin ve çocukların geleceğinin korunması için mücadeleye devam edeceğini belirten Polat, bu sürecin yalnızca öğretmenler değil, tüm toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti. Polat, "Geleceğimizi ellerine teslim ettiğimiz çocuklarımızın haklarını birlikte savunmalıyız. Eğitime bütçe, okullara ödenek talebimizi daha güçlü bir şekilde haykırmak için sizleri yanımızda görmek istiyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak : PHA