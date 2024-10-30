Dünya ve Türkiye’den otomotiv ana ve yan sanayi üreticilerinin katılımıyla Bursa OSB ev sahipliğinde Türkiye’de beşinci kez yapılacak olan “Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu”nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Düzenlenen toplantıda Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, organizasyon hakkında bilgi paylaştı. Toplantıya Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin, Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım ve Bursa OSB yöneticileri katıldı.

Bursa OSB Sosyal Tesisleri Cemil Usta Restoran’da düzenlenen toplantıda ilk olarak söz alan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

SEKTÖRÜN BAŞKENTİ BURSA

Automotıve Meetings Türkiye organizasyonunun 2017 yılı Kasım ayında Avrupa kıtasında ilk kez Türkiye’de ve Bursa’da Bursa OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Hüseyin Durmaz, “Automotıve Meetings Türkiye, İngiltere, ABD, Çekya, Polonya, Romanya, İspanya, Fas, Mısır, Fransa, ve Türkiye’de otomotiv sektörünün OEM, TİER1, TİER2, yan sanayi, ağır vasıta ve Aftermarket’in önemli firmalarını bir araya getirmektedir. Automotıve Meetings etkinliği ile yerli ve yabancı sektör temsilcisi dünya devlerini beşinci kez daha ülkemizde otomotiv sektörünün başkenti Bursa’da buluşturuyoruz” dedi.

Düzenlenecek organizasyonla otomotiv ana ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaları uluslararası otomotiv ana sanayi ve onların önemli yan sanayi firmaları ile bir araya getirmek amacında olduklarını söyleyen Başkan Hüseyin Durmaz, “Firmalarımızın diğer firmalarla İkili iş görüşmeleri yapmalarını sağlamak ve aynı zamanda sektördeki birikim ve tecrübelerini paylaşabilecekleri uluslararası bir platform oluşturmak amaç edinilmiştir” diye konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ FİRMALAR KATILIYOR

İki yılda bir düzenlenen etkinliğin 12-14 Kasım 2024 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacağı bilgisini veren Başkan Hüseyin Durmaz, “Bu seneki buluşmaya bugün itibariyle binek araçtan ticari araç ve ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda 40’ı aşkın ülkeden toplamda 300 sektör temsilcisi katılacak. Bunlar arasında dünyaca ünlü markalar TOGG, Volkswagen Group, Man Eu, Stellantis, Alexander Dennis, Aston Martin, Mclaren, Mahindra, Jaguar Land Rover, Hyundai, Ford, Tam Durabus, Renault, Toyota gibi firmalar yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Etkinliğe olan ilginin her geçen yıl artmakta olduğunun altını çizen Başkan Hüseyin Durmaz, organizasyona 2017’de 25 ülke katılırken bu sayının 2019’de 35’e, 2022’de 38‘e ulaştığını ve bu sene ise 40’ı aştığını, katılımcı firma sayısının da 260’dan 300’e çıktığı bilgisini verdi. Uluslararası bir tedarik zinciri etkinliği olan Automotıve Meetings’in katılımcıları arasındaki ikili iş görüşmelerinin toplam sayısının da her sene artmakta olduğunu vurgulayan Başkan Hüseyin Durmaz, “2023 yılı verilerine göre 35 milyar dolar seviyesinde olan Türk Otomotiv Endüstrisi ihracat toplamının dörtte birisini Bursa firmaları gerçekleştirmektedir. Haliyle bu durum ülkemizin ve Bursa’nın otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının artmasında da etkili olmaktadır” dedi.

Etkinlikte ele alınacak konulara da değinen Başkan Hüseyin Durmaz, 12 Kasım sabah 09.30’da açılış oturumu ve protokol konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte; konferans kapsamında otomotiv tedarik zinciri ve otomotiv sektöründeki yeniliklerin konuşulacağını, 13 Kasım ve 14 Kasım günleri ise katılımcıların ikili iş görüşmelerigerçekleştireceğini söyledi. Başkan Hüseyin Durmaz, sözlerini “Ülkemizin ilk ve her zaman örnek olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleriyle üyelerine, Bursamıza ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor ve bundan sonra da edecektir” diyerek tamamladı.

REKORLAR YILI 2024

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise otomotivin başkenti olan Bursa’da böyle önemli bir etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi. Otomotiv endüstrisinin 2024 yılı itibariyle 35 milyar Dolarlık ihracat rakamına ulaşmış durumda olduğunu ifade eden Başkan Baran Çelik, “Gerçekleştirdiği ihracatla 16 yıldır Türkiye’nin lokomotifi olan endüstrimiz, Avrupa’nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra, dünyanın 15. , Avrupa’nın ise 5. büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer almaktadır. Türkiye’deki otomotiv ana sanayi ve tedarik endüstrisi yüksek üretim kalitesi ile tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasiteye sahiptir” dedi.

Cumhuriyetin 100. Yılında 35 milyar Dolar ile rekor kırıldığını vurgulayan Başkan Baran Çelik, “2024’ün İlk 9 ayında 27 milyar Dolar ihracat gerçekleştirdik ve bu durum devam etmekte. Bu seneyi 37 milyar Dolarlık ihracatla kapatacağımız öngörülüyor. Otomotiv sektörünün ihracatta rekorları kırmasında en önemli etken tabi ki şehrimiz Bursa. Ülkemizde en büyük birlik olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak otomotiv endüstrisini geleceğe taşıma anlamında çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“OTOMOTİV BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM İÇİNDE”

Günümüzde dünya otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşümden geçmekte olduğunu aktaran Başkan Baran Çelik, “Ülkemizin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisinin dünyada yaşanan bu dönüşümden uzak kalması düşünülemez. Bu nedenle bu tarz sektörel etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu yıl 5.’si düzenlenecek Automotive Meetings etkinliğine OİB olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde görüşlerini ifade etti.

Toplantının son bölümünde Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, basın mensuplarının sorularını cevapladı.