Alınan bilgiye göre kavga, ilçede bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y, E.Y. , K.Ö., Ş.Ö., ve H.T., yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak : PHA