Dr. Börta, yüksek sıcaklık ve güneş maruziyeti sonucu vücut ısısının 40 derece ve üzerine çıktığını, bu durumun nöbet, koma ve hatta ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

Sıcak çarpmasında özellikle merkezi sinir sistemi, kalp, böbrekler ve kas dokusunun kolayca zarar görebileceğini vurgulayan Dr. Börta, uzun süreli sıcak maruziyetinin kalıcı hasarlara yol açabileceğini ifade etti.

Belirtiler Neler?

Terlemede azalma, çarpıntı, baş ağrısı, bulantı, solunumda hızlanma, konuşma bozukluğu, deliryum, nöbet ve koma gibi belirtilerin güneş çarpmasına işaret ettiğini kaydeden Dr. Börta, yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

Yanlış Alışkanlıklara Dikkat

Dar ve kalın kıyafetler, alkol tüketimi ve yetersiz sıvı alımının güneş çarpmasını tetiklediğini belirten Dr. Börta, özellikle çocuklar ve yaşlıların serin ortamlarda bulunması gerektiğini vurguladı.

Tedavide Ne Yapılmalı?

Güneş çarpması tedavisinde vücut sıcaklığının hızla düşürülmesi gerektiğini dile getiren Dr. Börta, buz torbaları ve soğuk banyo uygulamalarının etkili olduğunu ifade etti. Ateş düşürücü ilaçların ise karaciğer üzerinde toksik etki yaratabileceği için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Güneş Çarpmasından Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Dr. Tayfun Börta, vatandaşların sıcak yaz aylarında:

•⁠ ⁠Bol sıvı tüketmeleri,

•⁠ ⁠İnce ve açık renkli giysiler tercih etmeleri,

•⁠ ⁠Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmaları,

•⁠ ⁠10.00–16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Park halindeki araçlarda çocukların ve yaşlıların kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini hatırlatan Dr. Börta, sıcak çarpmasından şüphelenildiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak : PHA