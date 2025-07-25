Alınan bilgiye göre yangın, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. K2-B Konteyner Kent’teki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri ve yoğun dumanı fark eden vatandaşların müdahalesi yetersiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, alevlerin diğer konteyner iş yerine sıçraması engellendi.

Yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA