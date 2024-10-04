Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

1992 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Dr. Gözde Başkara, lise eğitimini Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak tıp eğitimine adım attı. 2019 yılında ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı.

Devlet Hizmeti ve Yeni Görevi

Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan Dr. Gözde Başkara, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Besni Devlet Hastanesi’nde görev yapmaya başladı. Başkara’nın atanması, bölgedeki çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Besni halkına hizmet verecek olan Dr. Gözde Başkara’nın görevi, hem hastane yönetimi hem de bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak : PHA