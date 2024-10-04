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Besni Devlet Hastanesi’ndeki yeni göreviyle, bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlaması beklenen Dr. Ertan Uğur Gölbaşı’nın atanması, hastane yönetimi ve bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

1994 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Dr. Ertan Uğur Gölbaşı, lise eğitimini Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 2012 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Gölbaşı, tıp eğitimine daha sonra Antalya Akdeniz Tıp Fakültesi'nde devam etti. 2019 yılında Mersin Üniversitesi'nde İç Hastalıkları uzmanlığına başlayan Dr. Gölbaşı, uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayarak yeni görevine başladı.

Eğitim ve Kariyer Geçmişi

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